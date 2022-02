AIMIM नेता वारिस पठान के चेहरे पर पोती कालिख, आरोपी सद्दाम ने बताई ऐसा करने की वजह

भोपाल: एआईएमआईएम (AIMIM) के नेता और प्रवक्ता वारिस पठान (Varis Pathan) पर इंदौर (Indore) के खजराना इलाके में हजरत नाहरशाह वली दरगाह पर चादर पेश करने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, इस दौरान उनके मुंह पर किसी ने कालिख फेंक दी.

इसके बाद मचे हड़कंप और बवाल के बाद वहां मौजूद लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ा गया. इसके बाद उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया.

इस मामले में वारिस पठान का कहना है कि वे मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर आए थे लोगों का प्यार और दुआएं उन्हें मिली साथ ही किसी ने काजल का टीका भी लगा दिया. उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है. AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने अपने चेहरे पर कालिख लगाए जाने के मामले में कहा, 'मैं दरगाह पर चादर चढ़ाने गया था. मेरे चाहने वाले के द्वारा कहा गया कि आपको चेहरे पर काजल लगाना है ताकि आपको किसी की नज़र न लगे. जिसके बाद मैंने चेहरा धोया. उसका गलत मतलब निकाला गया.’ उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कांग्रेस पार्टी करवा रही है और कुछ नहीं.'

खजराना थाना प्रभारी दिनेश कुमार वर्मा के मुताबिक पठान के चेहरे पर कालिख पोतने का आरोपी खजराना की पटेल कॉलोनी का रहने वाला है. जिसका नाम सद्दाम और उम्र 30 वर्ष है. वो पेशे से मजदूरी का काम करता है. उसके द्वारा शुरुआती पूछताछ में बताया गया कि यह आदमी मुझे पसंद नहीं है जो हमेशा देश विरोधी बातें करता रहता है और मुस्लिम समाज को बदनाम करता है. फिलहाल कालिख लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Madhya Pradesh | AIMIM leader Waris Pathan's face blackened by a man outside Dargah in Indore

The man had a black powdery substance in his hands, after Waris Pathan came out of Dargah, he first garlanded him, then blackened his face. Investigating underway: Sampat Upadhyay, DCP pic.twitter.com/04B34WBzb5

— ANI (@ANI) February 2, 2022