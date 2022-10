Smriti Irani का केजरीवाल पर आरोप, बोलीं- 'उनके कहने पर इटालिया ने किया PM की मां का अपमान'

Smriti Irani Press Conference: गुजरात में आदमी आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया (Gopal Italia) की पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और उनकी मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) हमलावर हो गई है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और आप नेता गोपाल इटालिया पर गंभीर आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. स्मृति ईरानी ने कहा है कि केजरीवाल के कहने पर गोपाल इटालिया ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की मां का अपमान किया.

उनके चरित्र का प्रमाण: स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि ये सब कुछ राजनीति चमकाने के लिए किया गया है और ये उनकी विवशता नहीं, चरित्र का प्रमाण है. स्मृति ईरानी ने कहा कि गुजरात में राजनीति चमकाने के लिए 100 साल की महिला का अपमान किया गया. उन्होंने चुनौती दी कि अगर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) में दम है कि वो गुजरात में आकर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की मां को गाली दें. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात चुनाव में AAP की हार निश्चित है.

With blessings of Arvind Kejriwal, AAP leadership in Gujarat maliciously attacked PM's 100-yr-old mother. That Kejriwal could fall to new lows isn't surprising...Her only crime-she gave birth to Narendra Modi. Your leaders &workers seek to punish&abuse her: Union Min Smriti Irani pic.twitter.com/oaoYXZZF1W

— ANI (@ANI) October 14, 2022