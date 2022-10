Jharkhand Gang Rape: चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप, 10 आरोपी अरेस्ट; SIT गठित

Chaibasa Gang Rape: झारखंड के चाईबासा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. चाईबासा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ दरिंदगी के बाद झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार पर हमलावर दिखाई दी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस बीच, झारखंड सरकार ने चाईबासा गैंगरेप की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है.

चाईबासा पुलिस के मुताबिक, चाईबासा में 20 अक्टूबर को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था. पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मामले की जांच एसआईटी की टीम करेगी.

पीड़िता ने बताया कि 20 अक्टूबर की शाम वह अपने दोस्त के साथ बाहर गई थी. वे सड़क किनारे बातचीत कर रहे थे। इस बीच 8-10 लोग उनके पास आ गए। उन्होंने पहले दोनों की पिटाई की, पीड़ित महिला को जबरन सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया

The victim stated that on the evening of Oct 20, she had gone out with her friend. They were having a conversation on the roadside. Meanwhile, 8-10 people came to them. They first beat up the two, forcefully took the victim woman to a secluded place and raped her: Chaibasa Police

— ANI (@ANI) October 22, 2022