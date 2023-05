Bihar के एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा US में करेगा भारत का प्रतिनिधित्व, जानें सफलता की कहानी

इस प्रोग्राम के तहत गौतम को पूर्ण छात्रवृत्ति मिली है. उनके आने-जाने का हवाई किराया, रहने और खाने की व्यवस्था, लोकल ट्रांसपोर्ट, समते तमात खर्च हैनसेन उठाएगा.

क्या है हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम

कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो में स्थित हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के कुछ प्रेरणादायी युवाओं का चुनाव कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है.

डेक्स्टेरिटी ग्लोबल ने गौतम को तैयार किया

गौतम को राष्ट्रीय संगठन डेक्स्टेरिटी ग्लोबल द्वारा प्रशिक्षित किया गया है. डेक्सटेरिटी ग्लोबल एक राष्ट्रीय संगठन है जो शैक्षणिक अवसरों और प्रशिक्षण के माध्यम से भारत एवं विश्व के लिए नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार करने में कार्यरत है.

गौतम ने डेक्सटेरिटी ग्लोबल के नेतृत्व विकास कार्यक्रम डेक्सस्कूल और करियर विकास कार्यक्रम डेक्सटेरिटी टू कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त किया. दो वर्ष पहले उनका डेक्सटेरिटी टू कॉलेज फेलो के रूप में पूर्ण छात्रवृत्ति पर अशोका यूनिवर्सिटी में सलेक्शन हुआ था. वह वर्तमान में कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं.

IN OUR DREAMS from 15 years ago, we saw this! The son of a daily wage earner from Masaurhi has been selected among 20 young leaders of the world for the 2023 Hansen Leadership Program in California. Gautam, a proud DexSchool Graduate, is the ONLY Indian selected. #ThisIsDexterity pic.twitter.com/Jm7MWz8cRW

— Sharad Vivek Sagar (@SharadVSagar) May 15, 2023