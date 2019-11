बढ़ते प्रदूषण से अकेले नहीं निपट सकती Delhi, केंद्र सरकार भी उठाए कदम : अशोक गहलोत

जयपुर: देश की राजधानी दिल्ली के बाद जयपुर में भी प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है. दिन में भी स्मोग की भारी परत छाई हुई है. लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं. वहीं जयपुर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर चिंता जताई है.

Rising pollution levels in #Delhi and in neighbouring States including #Rajasthan is a matter of grave concern. People are suffering since long especially children and old people. It is a health emergency, which only Delhi govt can’t solve alone, Central govt has to take lead.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 3, 2019