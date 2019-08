पाकिस्तान से अब सिर्फ PoK पर बात होगीः उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू

विशाखापट्टनमः जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत पर भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि पाकिस्तान के साथ अब जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) को लेकर होगी.

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेट्री (NSTL) के गोल्डन जुबली समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा, 'हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन जो हम पर हमला करेगा, हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे. हम युद्धोन्मांदी नहीं हैं. न हम किसी के मामले में दखल देते है, इसलिए हम कोई हम दखल नहीं चाहते हैं.

उपराष्ट्रपति ने दो टूक कहा 'कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है. पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर ही बातचीत होगी.'

नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेट्री के गोल्डन जुबली समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति ने पोस्टल कवर भी जारी किया.

इसके पहले उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर बताया, 'आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डीआरडीओ में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल) में नौसेना हथियार और सिस्टम को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के के दौरान. मैं यहां NSTL के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए हूं '

इससे पहले विशाखापट्टनम पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का आंध्र प्रदेश के टूरिज्म मिनिस्टर मुत्तमसेत्ती श्रीनिवास राव ने स्वागत किया.