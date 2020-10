राजधानी के प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने

नई दिल्ली: देश की राजधानी में प्रदूषण (Delhi Pollution) के मामले पर केंद्र और दिल्ली सरकार (Delhi Government) आमने-सामने हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Environment Minister Prakash Javadekar) ने दिल्ली में पराली के प्रदूषण को 4 प्रतिशत बताया है. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि बाकी 96 प्रतिशत प्रदूषण स्थानीय कारकों जैसे कंस्ट्रक्शन, बायोमास के जलने और धूल की वजह से है. हालांकि पर्यावरण मंत्री ने पंजाब सरकार से अपील की कि वह पराली जलाना बंद करे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में निरीक्षण के लिए आज से सीपीसीबी (CPCB) की 50 टीमें तैनात की गई हैं.

The Union Environment Minister today said that stubble burning contributes only 4% to pollution in Delhi. Air Quality Index was normal 15 days ago, I want to ask him as to what people of Delhi did in 15 days which led to this kind of situation:Delhi Environment Minister Gopal Rai https://t.co/Ga3C1irzEJ pic.twitter.com/S3jrqOnRWe

