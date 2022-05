Taj Mahal Row: 'ताजमहल की जमीन के दस्तावेज हमारे पास, शाहजहां ने किया कब्जा'; बीजेपी MP ने बताया मालिक कौन

BJP MP Claims Shah Jahan Captured Taj Mahal: ताजमहल (Taj Mahal) को लेकर विवाद जारी है. हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाया जाए, इससे ताजमहल की सच्चाई का खुलासा होगा. इस बीच, बीजेपी (BJP) सांसद दीया कुमारी (Diya Kumari) ने दावा किया है कि जिस जगह पर ताजमहल बना हुआ है, वहां पहले जयपुर के शाही परिवार का महल था. शाहजहां ने उसपर कब्जा किया.

ताजमहल विवाद (Taj Mahal Controversy) पर बीजेपी सांसद दीया कुमारी ने कहा कि हमारे पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, उस जमीन पर एक महल था और शाहजहां ने उसपर कब्जा कर लिया था क्योंकि उस समय उनका शासन था. यह जमीन जयपुर के शाही परिवार की थी और हमारे पास दस्तावेज हैं कि यह हमारी है.

बीजेपी सांसद दीया कुमारी ने आगे कहा कि दस्तावेजों के अनुसार चूंकि शाहजहां को यह पसंद आया, इसलिए उन्होंने इसे हासिल कर लिया. मैंने सुना है कि उन्होंने इसके बदले कुछ मुआवजा दिया था. अगर अदालत निर्देश देती है तो हम दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे.

Rajasthan | Documents say that since Shah Jahan liked it, he acquired it. I've heard that he gave some compensation in lieu of it. If the court directs we will provide the documents: BJP MP Diya Kumari on Taj Mahal row pic.twitter.com/yLNulgmgSe

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 11, 2022