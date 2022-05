Crime News: हाथ में 'कलावा' बंधा होने को लेकर छात्रों में हुआ झगड़ा, पीट-पीट कर मार डाला

Student Beat For Asking Not To Wear Kalava: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के तिरुनेलवेली (Tirunelveli) से एक खौफनाक मामला सामने आया है. दरअसल यहां के एक सरकारी स्कूल में एक छात्र के हाथ में उसकी जाति के प्रतीक कलावा (Kalava) के बंधे होने को लेकर तीन अन्य छात्रों से हुए झगड़े के बाद 12वीं क्लास के स्टूडेंट की मौत हो गई. अब इस मामले में दो टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है. वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

हाथ में कलावा बंधा होने पर हुआ विवाद

बता दें कि पुलिस (Police) ने तीनों आरोपी छात्रों को पकड़ लिया, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई. पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी नाबालिग हैं. हाथ में कलावा बंधा होने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. ये विवाद बाद में इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई और इसमें एक छात्र की जान चली गई.

वारदात वाले दिन क्या हुआ था?

पुलिस के मुताबिक, तिरुनेलवेली के पास स्थित अम्बासमुद्रम के एक सरकारी स्कूल की 12वीं क्लास के 17 साल के स्टूडेंट ने 11वीं क्लास के एक छात्र से कथित तौर पर पूछा कि वह कलेवा क्यों बांधे हुए है? इस बात को लेकर दोनों छात्रों के बीच स्कूल परिसर में झगड़ा हो गया और इसी दौरान 11वीं क्लास के दो अन्य छात्र भी अपने क्लासमेट का समर्थन करने लगे.

स्टूडेंट पर ईंट से किया वार

जानकारी के अनुसार, झगड़े के दौरान 17 साल के छात्र पर ईंट से वार किया गया, जिससे उसके सिर और एक कान पर चोटें आईं. गंभीर रूप से घायल छात्र को आनन-फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया, हालांकि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

गौरतलब है कि छात्र की मौत के बाद से इलाके में तनाव है और मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने इंसाफ की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी. जिला प्रशासन ने स्कूल को चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

