इस राज्य के सीएम ने की नया संविधान लिखने की वकालत, किया बड़ा ऐलान

हैदराबाद: तेलंगाना (Telangana) के मुख्यमंत्री केसी राव (KC Rao) ने विवादित बयान दिया है. केसी राव ने कहा कि संविधान को दोबारा लिखने की जरूरत है. नया संविधान (New Constitution) लाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए शिवसेना (Shiv Sena) के चीफ उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहा हूं.

तेलंगाना के सीएम केसी राव ने कहा कि देश में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है. शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) से इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुंबई जा रहा हूं. हमें संविधान फिर से लिखना होगा. नई सोच, नया संविधान लाना चाहिए.

There's need for qualitative (leadership) change in the country; will be going to Mumbai to meet Shiv Sena chief Uddhav Thackeray to hold talks over it...We've to rewrite our Constitution. Nayi Soch, Naya Samvidhan(new constitution) should be brought in: KC Rao,Telangana CM(1.02) pic.twitter.com/41IvbOigLS

— ANI (@ANI) February 2, 2022