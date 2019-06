तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका, 12 विधायकों ने टीआरएस में शामिल होने की दी अर्जी

नई दिल्ली: एक तरफ पंजाब में अपने दो बड़े नेताओं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की आपसी लड़ाई से जूझ रही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस पार्टी को पार्टी को यह झटका तेलंगाना में लगा है, जहां उसके 18 में से 12 विधायकों ने सत्तारूढ़ टीआरएस में शामिल होने की तैयारी कर ली है. इन 12 विधायकों ने विधानसभा के स्पीकर को दल बदलने की जानकारी दी है.

Hyderabad: 12 Congress MLAs met Telangana Assembly Speaker, Pocharam Srinivas Reddy and gave him a representation to merge the Congress Legislature Party with the ruling Telangana Rashtra Samithi. pic.twitter.com/oex4TZpZ8i

कांग्रेस के 12 विधायकों ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष पोखराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ विलय करने की जानकारी दी. उधर तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि, विधायकों के विलय के मामले में हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे.

Telangana Congress Chief N Uttam Kumar Reddy on 12 party MLAs meet Telangana Assembly Speaker, seeking a merger with TRS: Congress will fight it democratically, we are looking for the Speaker since morning, he is missing. You people help us in finding him. pic.twitter.com/pLgI1O4rUV

