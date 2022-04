राज्य सभा में BJP ने रचा इतिहास, सांसदों की संख्या पहली बार हुई 100 के पार

नई दिल्ली: राज्य सभा (Rajya Sabha) में पहली बार बीजेपी (BJP) ने सदस्यता में 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है. ये उपलब्धि हासिल करने वाली बीजेपी 1988 के बाद पहली पार्टी बन गई है. गुरुवार को हुए संसद के उच्च सदन के चुनाव के हालिया दौर के बाद, बीजेपी के राज्य सभा (Rajya Sabha) सांसदों की संख्या अब 101 हो गई है.

बीजेपी ने ये उपलब्धि 13 में से चार सीटें जीतकर हासिल की, जिसके लिए गुरुवार को मतदान हुआ. बीजेपी की गठबंधन सहयोगी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) ने असम से एक राज्य सभा सीट जीती. बीजेपी ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों असम (Assam), त्रिपुरा (Tripura) और नागालैंड (Nagaland) से राज्य सभा की चार सीटें जीतीं. बीजेपी ने इस क्षेत्र से राज्य सभा में अपने सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, 'असम ने एनडीए के दो उम्मीदवारों को राज्य सभा में चुनकर प्रधनमंत्री पर अपना विश्वास जताया है. बीजेपी के पबित्र मार्गेरिटा 11 वोटों से जीते और यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी नौ वोटों से जीते. विजेताओं को मेरी बधाई.'

Assam has reposed its faith in PM Sri @narendramodi ji by electing two NDA candidates to the Rajya Sabha by huge margins - BJP's Sri Pabitra Margherita (won by 11 votes) & UPPL's Sri Rwngwra Narzary (won by 9 votes).

My compliments to winners @AmitShah @JPNadda @blsanthosh pic.twitter.com/Lozn8hkNGg

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 31, 2022