Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सावरकर की तस्वीर, कांग्रेस-बीजेपी आमने सामने

Vinayak Damodar Savarkar: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार खबरों में बनी हुई है. इस यात्रा के वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. हालांकि इस बार यात्रा से जुड़ी एक फोटो भी इंटरनेट पर शेयर की जा रही है जिसे देखना कांग्रेस कभी पसंद नहीं करेगी. दरअसल कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा के 14वें दिन एक बड़ी चूक हो गई.इस यात्रा के एक पोस्टर पर आजादी के संघर्ष के नायकों में विनायद दामोदर सावरकर का चित्र भी शामिल था.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पोस्टर एर्नाकुलम में लगाया गया था. सोशल मीडिया पर जब यह पोस्टर शेयर किया जाने लगा तो कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ और जल्द ही इस पोस्टर में सावरकर की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से ढक दिया गया.

बीजेपी नेताओं ने साधा निशाना

हालांकि तब तक देर हो चुकी थी और कई बीजेपी नेताओं ने इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, ‘राहुल जी, आप कितनी भी कोशिश कर लें…इतिहास और सच्चाई सामने आ ही जाती है. सावरकर वीर थे! छुपाने वाले "कायर" हैं.’

