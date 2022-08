Twin Towers Demolished: 5, 4, 3, 2, 1; धमाका और मलबा बन गए ट्विन टावर्स, जानें 'ग्राउंड जीरो' पर अब कैसे हैं हालात

Twin Towers Demolition Video: नोएडा के सेक्टर 93ए में सुपरटेक ट्विन टावर्स को आधुनिक इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से आज कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया. दोनों टॉवर के ध्वस्त होते ही मौके पर धूल का विशाल गुब्बार देखने को मिला. अब ट्विन टॉवर की जगह सिर्फ मलबा है और आसपास के इलाकों में सिर्फ धूल ही धूल. अब पूरे नोएडा में एयर पॉल्यूशन की चिंता बढ़ गई है. अधिकारियों के हरी झंडी दिखाने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले 5,000 लोग अपने घरों को लौटना शुरू कर देंगे. आइये आपको बताते हैं और तस्वीरों में दिखाते हैं ट्विन टावर्स के ध्वस्त होने के बाद वहां के हालात कैसे हैं.

ट्विन टावर मलबे में तब्दील

ट्विन टॉवर के ध्वस्त होने के बाद मौके पर हर तरफ मलबा ही दिख रहा है. आसपास की इमारतों में लगे विशाल पर्दे फटे हुए दिखाई दिए हैं. इन फटे पर्दों को देख यह कहा जा सकता है कि ट्विन टॉवर के पास की इमारतों थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा. लेकिन इस बारे में किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है.

धूल पर नियंत्रण करने के प्रयास

Noida, UP | Anti-smog gun to spray water droplets in the air to bring down dust installed in an area nearby the #SupertechTwinTowers demolition site pic.twitter.com/VcWyqJiawE

ट्विन टॉवर के ध्वस्त होने के बाद मौके पर धूल को जल्द से जल्द हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस क्रम में जगह-जगह एंटी स्मॉग गन लगाई गई है. इसके माध्यम से धूल पर पानी की फुहार कर प्रदूषण नियंत्रिय करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

नोएडा CEO ने क्या कहा?

Broadly, no damage to nearby housing societies. Only some bit of debris has come towards the road. We will get a better idea of the situation in an hour: Noida CEO Ritu Maheshwari #SupertechTwinTowers pic.twitter.com/7pfZHu2qGs

— ANI (@ANI) August 28, 2022