सिलेबस में पढ़ाई जा रहीं दहेज की खूबियां? किताब की ऐसी बातों को पढ़कर खौलेगा खून

नई दिल्ली: दहेज प्रथा के 'गुणों और लाभों' को बताने वाली एक किताब का कवर पेज की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. लोग इस किताब के कवर और उसके साथ लिखी जानकारी को देखकर आश्चर्यचकित हैं. क्योंकि किताब का विषय ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये किताब भारतीय नर्सिंग परिषद (Indian Nursing Council) के सिलेबस में शामिल है. अब इस किताब को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा है.

इस किताब में एक उपशीर्षक के साथ एक हिस्सा है जिस पर सारा विवाद है, इसका नाम है 'दहेज की योग्यता' जिसकी लेखिका टीके इंद्राणी हैं. पेज की फोटो शेयर करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स में शिवसेना नेता और राज्य सभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ऐसी किताबों को सिलेबस से हटाने का आग्रह किया और कहा कि हमारे सिलेबस में ऐसे विषयों का होना 'शर्म की बात है'.

I request Shri @dpradhanbjp ji to remove such books from circulation. That a textbook elaborating the merits of dowry can actually exist in our curriculum is a shame for the nation and its constitution. https://t.co/qQVE1FaOEw

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) April 3, 2022