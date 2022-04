Loudspeakers Row: अयोध्या में पेश हुई मिसाल, आपसी सहमति से मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने का फैसला

Ayodhya Social Harmony: एक तरफ जहां लाउडस्पीकर को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है. वहीं, अयोध्या में सामाजिक सौहार्द (Social Harmony) मिसाल पेश की गई है. यहां मंदिर और मस्जिद प्रशासन ने आपसी सहमति से लाउडस्पीकर उतारने का फैसला किया है.

अयोध्या की SDM सान्या छाबड़ा का कहना है कि राम जानकी मंदिर (Ramjanaki Mandir) और सुन्नी जामा मस्जिद (Sunni Jama Masjid) दोनों गांधी चौक मोहल्ले इलाके में हैं. दोनों धार्मिक स्थलों की दूरी एक दूसरे से चंद मीटर की है. दोनों ने आपसी सहमति से लाउडस्पीकर उतारने का फैसला किया है.

UP| Ram Janki temple and Sunni Jama Masjid are both in Gandhi chowk locality, just a few metres away from each other, decided to bring down the loudspeakers



A meeting of Peace Committee was held. They both have decided to remove loudspeakers: SDM Sanya Chhabra (25.04) pic.twitter.com/6jQZCjqv4e

