UP Budget 2023: वाराणसी और गोरखपुर को क्या मिला? बजट में हुआ ये बड़ा ऐलान

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.

A budget arrangement of Rs 585 crore is proposed for the Kanpur Metro Rail Project in the financial year 2023-2024. A budget arrangement of Rs 465 crore is proposed for the Agra Metro Rail Project: Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Kumar Khanna pic.twitter.com/EiT9w8rJyv

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 22, 2023