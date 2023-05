UP Nikay Chunav: मैनपुरी में ड्यूटी के दौरान SDM की मौत, हार्ट अटैक की वजह से गई जान

UP Nikay Chunav First Phase: यूपी निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) के दौरान मैनपुरी में ड्यूटी पर तैनात एसडीएम वीरेंद्र कुमार मित्तल की मौत हो गई है. आशंका है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान चली गई.