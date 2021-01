Indian Railways: रेलवे ने बनाई दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन 'लाइफलाइन एक्सप्रेस', ऑपरेशन थिएटर भी

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने एक खास ट्रेन बनाकर दुनिया में इतिहास रच दिया है. रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन (Hospital Train) बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है. 1991 में चलाई गई लाइफलाइन एक्सप्रेस ने देश भर का सफर किया है. इसका मुख्य उद्देश्य दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में मेडिकल सहायता पहुंचाना है. दुनिया भर में किसी भी देश के पास ऐसी ट्रेन नहीं है. भारत ने ये खास ट्रेन बनाकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

छात्रवृत्ति घोटाले में 11 के खिलाफ गैर जमानती वारंट, हाथरस के 4 कॉलेजों में हुआ था फर्जीवाड़ा

ट्रेन को दिया गया नाम ''लाइफलाइन एक्सप्रेस''

रेलवे के मुताबिक इस हॉस्पिटल ट्रेन को लाइफलाइन एक्सप्रेस (The Lifeline Express) नाम दिया गया है. इस ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह सुविधाएं हैं. रेल मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए हॉस्पिटल ट्रेन की तस्वीरें शेयर की हैं.

दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन

ये टायरों पर बना एक तरह का मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल है. इस ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह पूरी सुविधाएं हैं. इस ट्रेन में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवाया जा सकता है. इस लाइफलाइन एक्सप्रेस में मरीजों के फ्री इलाज (Free Treatment) की व्यवस्था है.

India’s only and the World’s first hospital train:

"The Lifeline Express" train is presently stationed at the Badarpur stn in Lumding Div. of NFR in Assam serving patients free of cost

The train is equipped with 2 modern operation theatres,5 operating tables & other facilities. pic.twitter.com/sOUDdW5qn3

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 2, 2021