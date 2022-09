काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस में शिवलिंग को लेकर हिन्दू पक्ष ने दी नई याचिका, मुस्लिम पक्ष को नोटिस

वाराणसी : Kashi Vishwanath - काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Mosque Case) को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती जा रही है. इस मामले में अब हिन्दू पक्ष ने याचिका कोर्ट में दाखिल की है. वाराणसी की जिला अदालत में इस केस में सुनवाई पूरी हुई. 29 सितंबर को फिर सुनवाई होगी.मुस्लिम पक्ष द्वारा इस मामले में 8 सप्ताह की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मुस्लिम पक्ष ने लिखित आपत्ति दाखिल की थी. रूल 1/10 के तहत पक्षकारों पर भी आदेश नहीं जारी हुआ.

Court issued a notice over our application for carbon dating & demanded objections from Muslim side; disposal on Sept 29. Court rejected the 8 weeks time (sought by mosque committee to prepare for next hearing): Vishnu S Jain, representing the Hindu side in Gyanvapi mosque case pic.twitter.com/GRsvHiETrV

