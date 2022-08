गाड़ी में बैठे थे सपा जिलाध्यक्ष, ट्रक ने कई बार मारी टक्कर; खौफनाक हादसे का वीडियो वायरल

SP Leader Dragged: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से अपने घर जा रहे पार्टी जिला अध्यक्ष की गाड़ी को ट्रक ने कई बार टक्कर मारी. उसके बाद गाड़ी को कई मीटर तक घसीटते हुए ले गया. गाड़ी के नीचे मोटरसाइकिल सवार 2 लोग भी आते आते बाल-बाल बच गए.

वहीं स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते ट्रक को रोककर गाड़ी से सपा जिलाध्यक्ष को सुरक्षित बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर और चालक को मौके से पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है. सपा जिलाअध्यक्ष ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

#WATCH A truck dragged the car of SP District President Devendra Singh Yadav for about 500 meters in UP's Mainpuri pic.twitter.com/86qujRmENr

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2022