New Parliament Building: संसद भवन बनाने वालों ने की दिल छू लेने वाली बात, PM मोदी को कर दिया 'सरप्राइज'

PM Modi At New Parliament Building: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया. इस राष्ट्रीय प्रतीक को कांस्य से बनाया गया है. इसका वजन 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई में 6.5 मीटर है. राष्ट्रीय प्रतीक को सपोर्ट देने के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण किया गया है. नए संसद भवन का उद्घाटन साल के अंत तक हो सकता है. अधिकारियों का कहना है कि संसद का शीतकालीन सत्र नई बिल्डिंग में ही होगा. राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण करते हुए पीएम मोदी ने वहां मौजूद श्रमिकों से बात भी की. इस दौरान श्रमिकों ने कुछ ऐसा कह दिया कि पीएम मोदी हंस पड़े. आइये आपको बताते हैं पीएम मोदी के श्रमिकों से संवाद के बारे में.

पीएम मोदी ने की श्रमिकों से बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमिकों से बातचीत की और उनसे कहा कि उन्हें अपने काम पर गर्व महसूस करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे देश के गौरव में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'संसद के निर्माण में शामिल श्रमजीवी लोगों के साथ मेरी अद्भुत बातचीत हुई. हमें उनके प्रयासों पर गर्व है और हमारे देश में उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे.'

शबरी की कुटिया..!

इस दौरान एक श्रमिक ने पीएम मोदी से कहा कि ये आपकी कुटिया है. खुशी व्यक्त करते हुए श्रमिक ने नए संसद भवन की तुलना शबरी की कुटिया से की और इसमें पीएम मोदी के आगमन को शबरी की कुटिया में भगवान श्रीराम के आगम से तुलना की. श्रमिक की बतों से पीएम मोदी गद-गद हो गए. उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'वाह..वाह, यह आपकी कुटिया है!' फिर उन्होंने कहा कि देश के हर गरीब को भी यह महसूस करना चाहिए कि यह उनकी कुटिया है. आपने (श्रमिक) बहुत अच्छी बात कही है.

I had a wonderful interaction with the Shramjeevis who have been involved in the making of the Parliament. We are proud of their efforts and will always remember their contribution to our nation. pic.twitter.com/p4LUFmCTDx

— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2022