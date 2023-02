Nirmala Sitharaman: 'डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया...' निर्मला सीतारमण ने किसलिए कसा कांग्रेस पर तंज

Wash your faces with Dettol says Nirmala Sitharaman: लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसदों द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि भ्रष्टाचार (Corruption) की बात करने से पहले कांग्रेस नेताओं को 'डेटॉल' से मुंह धोना चाहिए. कांग्रेस सदस्यों द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने सदन में अपनी तीखी टिप्पणी की.

कांग्रेस शासित राज्यों का हवाला

सदन में कांग्रेस सांसदों के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनकी ही पार्टी के वर्क कल्चर का हवाला देते हुए जवाब दिया. सीतारमण ने कहा, 'कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल सत्ता में आने के बाद डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) बढ़ा दिया था. आपने हिमाचल प्रदेश में डीजल पर वैट बढ़ा दिया. यह कांग्रेस की संस्कृति है. वे आरोप लगाएंगे, सदन से बाहर चले जाएंगे लेकिन सुनेंगे नहीं.'

राजस्थान के बजट का जिक्र

लोकसभा में जब निर्मला सीतारमण कांग्रेस पार्टी को जवाब दे रहीं थीं उसी दौरान एक बीजेपी एमपी ने उनसे राजस्थान पर बोलने का अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा, 'राजस्थान में बड़ी गड़बड़ है भइया, पिछले साल का बजट इस साल पढ़ा है. गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि किसी के सामने ऐसी स्थिति न आए कि किसी को पिछले साल का बजट पढ़ना पढ़े.'

आपको बताते चलें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर कहा, 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) संकटग्रस्त अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहा है.' पूरा विपक्ष इस मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है. इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार से पूछा है कि क्या एक्सचेंज और बाजार नियामक संस्था SEBI पर अडानी समूह के साथ नरमी बरतने का 'दबाव' था.

