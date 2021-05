Nandigram Assembly Election Result 2021: नंदीग्राम सीट पर बड़ा उलटफेर, सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया; एक बार फिर काउंटिंग शुरू

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधान सभा चुनावों के नतीजे (Assembly Election Results 2021) आ रहे हैं. रुझानों के मुताबिक बंगाल में टीएमसी को बहुमत हासिल हो चुका है. लेकिन नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को हार का सामना करना पड़ा है. बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने 1622 वोटों से ममता को हराया है. इन नतीजों पर ममता ने ऐतराज जताया है और एक बार फिर TMC की आपत्ति पर काउंटिंग शुरू हो गई है.

वोटों की गिनती के दौरान नंदीग्राम सीट (Nandigram) पर ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. काउंटिंग के दौरान कभी बनर्जी आगे तो कभी अधिकारी लेकिन आखिरी राउंड की काउंटिंग में पासा पलटा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आगे हो गईं. ममता की जीत की घोषणा हो गई लेकिन सुवेंदु ने आपत्ति दर्ज की इसके बाद नंदीग्राम सीट पर री-काउंटिंग में ममता को हार का सामना करना पड़ा.

नंदीग्राम सीट (Nandigram) सीट के नतीजों पर अब ममता बनर्जी आपत्ति उठा रही हैं. ममता ने कहा है कि वे इन नतीजों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने टारगेट किया था 221 का, अब बंगाल की विजय हुई है. ममता ने कहा है कि यह बंगाल की विजय है. बंगाल की विजय पर मैं पूरे भारत वर्ष को बधाई देती हूं. चुनाव आयोग पर एक बार फिर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'हमारे साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया गया है.

ममता ने कहा है कि वह शपथ ग्रहण समारोह नहीं करेंगी. विधान सभा सत्र कब बुलाया जायेगा ये तय होगा. कोरोना के हालातों पर उन्होंने कहा, हम कोरोना के तूफान को संभाल देंगे. उन्होंने कहा, आज मेरे जितना खुश कोई नहीं होगा मैं सोच नहीं सकती थी कि मुझे इतनी सीट मिलेंगी. ममता ने लोगों से विजय यात्रा नहीं निकालने की अपील की है.

VIDEO-

दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता की हार पर चुटकी ली है. बंगाल के सह प्रभारी और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है, 'इस हार के बाद ममता बनर्जी को किस नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री बनीं रहेंगी? उनकी (ममता की) हार टीएमसी की जीत पर तंज है.'

This is BIG.

Mamata Banerjee, the sitting Chief Minister, loses Nandigram.

BJP’s Suvendu Adhikari wins by 1,622 votes.

After this crushing defeat what moral authority will Mamata Banerjee have to retain her Chief Ministership?

Her defeat is a taint on TMC’s victory...

— Amit Malviya (@amitmalviya) May 2, 2021