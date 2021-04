West Bengal: TMC का प्रचार करने पहुंचीं Jaya Bachchan, J.P. Nadda बोले- UP में तो कभी दर्शन नहीं हुए

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव (West Bengal Election) में चौथे चरण का प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है. सोमवार को जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (J.P. Nadda) ने कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में रोड शो किया. वहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री और सपा सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने TMC के समर्थन में प्रचार किया.

रोड शो के दौरान नड्डा ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा, 'बंगाल की जनता आजाद होना चाहती है. गुंडागर्दी और कटमनी से मुक्ति पाना चाहती है. ममता बनर्जी को नमस्कार करना चाहती है. बंगाल की जनता मन बना चुकी है. इस बार BJP को विधान सभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी.'

ये भी पढ़ें:- रेप से बचने के लिए इमरान ने दी बु्र्का पहनने की सलाह, लोगों ने इस तरह उड़ाया मजाक

इतना ही नहीं, नड्डा ने TMC के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आईं जया बच्चन पर भी निशाना साधा और कहा, 'प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है. उत्तर प्रदेश से वे आती हैं, जहां का मैं चुनाव प्रभारी था. वहां तो उनके दर्शन नहीं हुए. खैर उनका भी स्वागत है.'

ये भी पढ़ें:- Google ने कर दी गलती! पति संग बनाया गया महिला का रोमांटिक वीडियो मां को भेजा

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के समर्थन में अब BJP विरोधी पार्टियां एकजुट होने लगी हैं. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सभा के बाद, आज समाजवादी पार्टी (SP) की राज्य सभा सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) भी TMC उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करने पहुंची. इस दौरान उन्होंने BJP पर हमला करते हुए कहा, 'बंगालियों को धमकाकर कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ है.'

ये भी पढ़ें:- कभी यहां थी US के कोरोना स्ट्रेन की दहशत, अब वहां मिला कोरोना का पहला इंडियन Variant

Head broken, leg broken but they have not been able to break her heart, brain, and her determination to move ahead and make Bengal one of the best in the world. I believe, whatever Mamata Ji wants to do, she will do it: Samajwadi Party (SP) MP Jaya Bachchan in Kolkata.

— ANI (@ANI) April 5, 2021