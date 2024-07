Wayanad Landslides: वायनाड आपदा का पहले ही भेजा था अलर्ट... संसद में बोले अमित शाह, नवीन पटनायक का भी आया जिक्र

Amit Shah on Wayanad Disaster: केरल के वायनाड त्रासदी पर राज्यसभा में बुधवार को बोलते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही केरल सरकार को भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने केरल की वामपंथी सरकार को घेरते हुए कहा कि 23 जुलाई को ही चेतावनी दी गई थी तो पिनरई विजयन सरकार ने वहां से लोगों को क्यों नहीं हटाया?

केरल सरकार ने वायनाड में अलर्ट को नजरअंदाज किया

वायनाड भूस्खलन की घटना को लेकर अमित शाह ने साफ कहा कि ऐसी आपदा की आशंका के मद्देनजर केरल सरकार को पहले ही आगाह किया गया था. उन्होंने कहा कि आमतौर पर कई राज्य ऐसी चेतावनियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन केरल सरकार ने इसे नजरअंदाज किया. जिसका परिणाम वायनाड के मासूम लोगों को झेलना पड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केरल सरकार ने केंद्र सरकार के अलर्ट को हल्के में लिया.

मैं इस पर पहले कुछ बोलना नहीं चाहता था, मगर...

अमित शाह ने वायनाड भूस्खलन में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताते हुए ऊपरी सदन में कहा, 'इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.' उन्होंने कहा, 'मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता था, मगर भारत सरकार के अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल उठाए गए. इसलिए मैं कहता हूं कि कृपया सुनिए, सुनिए, मत चिल्लाईये, कृपया पढ़िए, जो वार्निंग भेजी गई है, उसे पढ़िए जरा.

23 जुलाई से 26 जुलाई तक लगातार दी गई थी चेतावनी

इसके बाद उन्होंने कहा, 'मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकारी की तरफ से चेतावनी दी गई थी. इसके बाद फिर 24 और 25 जुलाई को भी चेतावनी दी गई थी. 26 जुलाई को बताया गया कि 20 सेमी से ज्यादा वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की आशंका है, मिट्टी भी गिर सकती है और लोग इसमें दब कर मर भी सकते हैं. इसके बावजूद केरल सरकार ने कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया.

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "... Under this early warning system, on July 23, at my direction, 9 NDRF teams were sent to Kerala considering that there could be landslides... What did the Kerala government do? Were the people shifted? And if they were… pic.twitter.com/P29bTb2buk

— ANI (@ANI) July 31, 2024