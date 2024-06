Bihar: नीतीश के बाद अब मोदी के 'हनुमान' ने भी अलापा स्पेशल स्टेटस का राग, आखिर कहां फंसा है पेच?

Bihar special category status: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का मामला एक बार फिर गरमाया हुआ है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से मांग उठाते रहे हैं. अब जब नीतीश की पार्टी केंद्र में एनडीए सरकार की सहयोगी है तो उनसे बिहार की उम्मीदें और बढ़ गईं हैं. इस बीच चिराग पासवान ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग का समर्थन किया है.

क्या कहा चिराग पासवान ने?

बता दें कि बीते कई दिनों से बिहार में विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा गरमाया हुआ है. बिहार के नेता इस मांग को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. इस मसले पर जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह कोई दबाव की राजनीति नहीं है बल्कि हमारी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. बिहार की कौन सी पार्टी ऐसी है जो इसकी मांग नहीं करेगी या इस मांग से सहमत नहीं होगी? हम इसके पक्ष में हैं. हम एनडीए सरकार में हैं, भाजपा गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और पीएम मोदी हमारे नेता हैं, जिन पर हम सभी को भरोसा है. अगर हम यह मांग उनके सामने नहीं रखेंगे तो हम किससे मांगेंगे?..."

#WATCH | Patna, Bihar: Union Minister Chirag Paswan says, "It's not a pressure politics but it has been our demand that Bihar should get special status. Which party of Bihar won't demand that, or agree with that demand? We are in favour of this. We are in the NDA govt, BJP is the… pic.twitter.com/PMzbg3n2c9

— ANI (@ANI) June 30, 2024