पंजाब में कांग्रेस की जगह AAP जीती तो क्या होगा? सीएम चन्नी ने दिया जवाब

चंडीगढ़: पंजाब (Punjab) में विधान सभा चुनाव 2022 (Assembly Election 2022) के लिए मतदान 20 फरवरी को हो चुका है. पंजाब में विधान सभा चुनाव एक चरण में संपन्न हुआ. पंजाब में कई पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है. इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने बताया कि पंजाब चुनाव में अगर कांग्रेस (Congress) नहीं जीती तो क्या होगा?

सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर कांग्रेस के बजाय आप सत्ता में आती है, तो कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि उनके पास वो राजनीतिक नेता हैं जो हर तरफ से खारिज हो चुके हैं. वो न तो क्रांतिकारी हैं और न ही वो भगत सिंह के शिष्य हैं. ऐसा बयान देकर सीएम चन्नी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं.

If instead of Congress, AAP comes to power (in Punjab), there will be no change, as they have political leaders who get rejected from all sides. They're neither revolutionary nor is he (Arvind Kejriwal) a Bhagat Singh disciple: Punjab CM & Congress leader Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/YY4e3N1o7M

