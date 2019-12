जब इसरो के साइंटिस्ट ने बजाई बांसुरी, देखें मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये VIDEO

नई दिल्ली: भारतीय संसद के स्थाई समिति की साल 2019 की आखिरी बैठक बड़े ही अनोखे ढंग अंदाज में पूरी हुई. दरअसल, सोमवार (30 दिसंबर) को यह बैठक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में संपन्न हुई. इस बैठक के अंत में बंगलुरु में सैटेलाइट सेंटर के निदेशक पी कुन्हीकृष्णन ने बांसुरी बजाकर समा बांध दिया.

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक साइंटिस्ट बांसुरी वादक भी हो सकता है. अमूमन साइंटिस्ट का नाम आते ही एक ऐसे व्यक्ति की छवि दिमाग में बनती है जो हमेशा किताबों से घिरा हो. अगर बात इसरो के साइंटिस्ट की हो तो उसकी छवि तो सैटेलाइट और गैलेक्सी पर रिसर्च करने वाले शख्स की सी ही बनेगी.

The Parliamentary Standing Committee ended it's last meeting at ISRO with a flute performance by the Director of its Satellite Centre in Bengaluru, P. Kunhikrishnan, who is also a professional flute player! He played the evergreen Vatapi Ganapatim Bhaje. Sharing a snippet. pic.twitter.com/AkwwPh9oZY

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 29, 2019