Shama Mohammed: कांग्रेस की शमा मोहम्मद कौन हैं? पुलिस के 'जल प्रहार' के सामने अकेले ही खड़ी हो गईं

Who is Shama Mohammed: केरल में एडीएम सुसाइड केस की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज कन्नूर में प्रोटेस्ट मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पानी की बौछारें की. वाटर कैनन का अटैक होते ही बाकी कार्यकर्ता तो दूर हट गए लेकिन पार्टी की महिला नेता शमा मोहम्मद पुलिस के सामने दीवार की तरह डट गईं. वे पुलिस के 'जल प्रहार' के सामने अकेले ही खड़ी हो गईं, जिसके बाद पुलिस को पानी की बौछारें रोकनी पड़ गईं. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़कर प्रोटेस्ट किया और बाद में पुलिस उन सभी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

कौन हैं शमा मोहम्मद, जो पुलिस के सामने डट गईं?

शमा मोहम्मद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं. वे पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेशल मीडिया पैनलिस्ट भी हैं. वे मूल रूप से केरल के कन्नूर जिले की रहने वाली हैं. ग्रेजुएशन के बाद वे टीवी पत्रकार के रूप में भी काम कर चुकी हैं. वे मैरिड हैं और उनके 2 बच्चे हैं. वे महिला अधिकारों, स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और मैला ढोने वालों के अधिकारों की प्रबल समर्थक रही हैं.

