छूने पर क्यों लगता है करंट का झटका, जानिए क्या है इसके पीछे की साइंस

Why Do We Get Electric Shocks: कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है. किसी चीज को छूने से उसके इलेक्ट्रॉन में हलचल होती है.