रेस्टोरेंट के बाहर लगाया 'नो-हलाल' का बोर्ड, कट्टरपंथियों ने महिला का किया ये हाल

कोच्चि: केरल के कोच्चि में अपने रेस्टोरेंट के बाहर 'नॉ-हलाल फूड' (No Halal Food) का बोर्ड लगाने वाली महिला के ऊपर कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमला कर दिया. तुशारा अजीत ने हाल में अपने रेस्टोरेंट की नई ब्रांच खोली थी. इसी रेस्टोरेंट पर दो लोगों ने उनपर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

इस हमले के बाद बीजेपी के केरल प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने भी महिला पर हमले का विरोध करते हुए इसकी तुलना तालिबानियों से की है. हमले के बाद घायल महिला तुशारा ने अपनी फेसबुक आईडी से वीडियो के जरिए पूरी घटना की जानकारी भी दी.

Strongly condemn the attack against Smt.Thushara Ajith. A group of Muslim fanatics brutally attacked the woman entrepreneur due to non-compliance of Halal in her hotel. What happened in Kakkanad is nothing less than Talibanism. I urge the people of Kerala to reject #HalalInvasion — K Surendran (@surendranbjp) October 25, 2021