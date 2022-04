देश की सबसे छोटी लेखिका को जानिए, साढ़े चार साल की उम्र में लिख दी किताब

नई दिल्ली: अपना हुनर दिखाने के लिए कोई उम्र की सीमा तय नहीं होती है. एक छोटा बच्चा भी अपने हुनर से दुनिया को हैरान कर सकता है. यूपी के गाजियाबाद जिले के वसुंधरा स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की एक नन्हीं बच्ची ने बड़ा कीर्तिमान बनाते हुए अपने परिजनों का नाम रोशन किया है. केजी की छात्रा प्राविका सिंह ने साढ़े चार साल की उम्र में किताब लिखकर जो कीर्तिमान बनाया है उसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है.

सबसे छोटी लेखिका

इस बच्ची ने एक ऐसे क्षेत्र को चुना है जिसमें माना जाता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन और अनुभव की जरूरत होती है. इस बच्ची ने छोटी सी उम्र में इन सब बातों को गलत साबित कर दिया है. दैनिक जागरण में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक मेधावी प्रतिभा की धनी इस बच्ची द्वारा लिखी गई किताब का नाम ' द लॉयन एंड द बोन' (The Lion and the Bone) है.

वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम

इस किताब को लिखने के साथ ही इस बच्ची ने ये भी बता दिया है कि किताब लिखने के लिए ऊंची पढ़ाई और अनुभव की नहीं बल्कि लिखने के नजरिए और कल्पना की जरूरत है. वहीं इस कामयाबी के साथ प्राविका का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स- 2022 की सूची में दर्ज हो गया है.

