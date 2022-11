Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 1 November 2022

1.मोरबी पुल हादसे पर PM ने की हाई लेवल मीटिंग, मंत्रियों-अधिकारियों को दिए ये निर्देश

पीएम मोदी ने पुल ढहने वाली जगह का दौरा किया और स्थानीय अस्पताल भी गए जहां घायलों को भर्ती कराया गया है. उन्होंने राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों से भी बातचीत की और उनके प्रयासों की सराहना की. Click here to read more

2.PM के मोरबी दौरे से पहले ढका गया Oreva कंपनी का बोर्ड, देखें अधिकारियों की कारस्तानी

ओरेवा ग्रुप (अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड) ने मोरबी पुल के संचालन और रखरखाव के लिए 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे. Click here to read more

3.Gujarat: मोरबी पुल हादसे में जहां गई थी 135 लोगों की जान, वहां पहुंचे पीएम मोदी

गुजरात के मच्छू नदी पर बने मोरबी पुल के गिरने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. भयावह हादसे में अब तक 135 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. कई घायलों का अब भी इलाज चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस खूनी मोरबी पुल को बारीकी से देखा. Click here to read more

4.भगवंत मान का ऐलान, धान की खरीद 1 हफ्ते में होगी पूरी; अब तक 18,660 करोड़ की हुई खरीद

पंजाब के सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. धान का एक-एक दाना खरीदने के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है. Click here to read more

5.दिल्ली में बंद नहीं होंगी फ्री योगा क्लासेस, सीएम केजरीवाल ने बताया पूरा प्लान

दिल्ली (Delhi) में मुफ्त योगा क्लासेस (Free Yoga Classes) को लेकर सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा है कि दिल्ली में मुफ्त योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी. Click here to read more

6.उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर निशाना, बोले-लद्दाख में चीन को रोक नहीं पाए, लेकिन मुझे..

नेशनल कांफ्रेंस (NC) के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और दावा किया है कि उन्हें करगिल जाने से रोकने की कोशिश की गई. Click here to read more

7.भारत को थर्मोन्‍यूक्लियर बम के परीक्षण की जरूरत, अमेरिकी विशेषज्ञों ने दी सलाह

दुनियाभर में जंग का खतरा बढ़ रहा है. इस बीच अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने भारत को थर्मोन्‍यूक्लियर बम के परीक्षण की सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि इस मामले में अमेरिका को भारत की मदद करनी चाहिए. Click here to read more

8.क्या सच में मौजूद है कोई 'डर्टी बम'? रूसी दावे की जांच कर रहा United Nations

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञ मंगलवार को दो जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं, जहां के बारे में रूस ने दावा किया था कि वहां 'डर्टी बम' बनाये जा रहे हैं. Click here to read more

9.जंग के बीच यूक्रेनी महिलाओं को सेक्सी ड्रेस पहनने का निर्देश, बढ़ेगी रूस की परेशानी

यूक्रेन (Ukraine) में #FreeTheLeopards कैंपेन जोरों से चल रहा है. इसी कड़ी में यूक्रेन की महिलाओं से सेक्सी ड्रेस पहनकर तैयार होने के लिए कहा गया है. Click here to read more

10.हैलोवीन की रात अमेरिका में फिर खूनी खेल, अंधाधुंध गोलीबारी में अब तक 14 घायल

अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी का सिलसिला जारी है. यहां हैलोवीन की रात यानी 31 अक्टूबर 2022 को शिकागो के वेस्ट साइड में एक सामूहिक गोलीबारी की घटना में कम से कम 14 लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है. Click here to read more

