Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 29 October 2022

1. गुजरात चुनाव से पहले सरकार का 'मास्टरस्ट्रोक', इस फैसले से विरोधियों को किया 'चित'

विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित की जाएगी. Click here to read more

2. Gujarat Election से पहले AAP का बड़ा दांव, जनता को दी इस फैसले की आजादी

गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी राज्य के मतदाताओं पर असरदार प्रभाव छोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है. इस क्रम में केजरीवाल ने लोगों से पूछा है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? Click here to read more

3. दिल्ली-एनसीआर की हवाओं में घुला 'जहर', गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हुए लोग

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं. दिल्ली में प्रदूषण की चादर बिछी हुई है. हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में है. दिल्लीवासी गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हैं. Click here to read more

4. फिर हादसे का शिकार हुई वंदे भारत ट्रेन, गाय से टक्कर से बाद अगला हिस्सा टूटा

वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Train) एक गाय के टकराने की वजह से करीब 15 मिनट तक रुकी रही. टक्कर के कारण ट्रेन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा है. Click here to read more

5. सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक, सरकार ने IT नियमों में किए बड़े बदलाव

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों (New IT Rules) को मंजूरी दे दी है. इनमें यूजर्स का खास ख्याल रखा गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है. Click here to read more

6. दिल्ली एयरपोर्ट बन गया मौत का रनवे, प्लेन में टेकऑफ के वक्त लगी आग; फिर...

विमान रनवे पर तेजी से दौड़ रहा था जो थोड़ी ही देर में वो टेक ऑफ करने वाला था. अचानक विमान के एक हिस्से से आग की लपटें उठती नजर आईं और उसका राइट विंग शोलों में घिर गया. जैसे जैसे प्लेन रनवे पर आगे बढ़ रहा था, तेज चिनगारी भी निकलती जा रही थी. Click here to read more

7. बन रहा था छठ का प्रसाद, अचानक फटा सिलेंडर और चारों तरफ मची चीख-पुकार; 25 झुलसे

बिहार के औरंगाबाद में सिलिंडर ब्लास्ट होने से 25 लोग झुलस गए. झुलसने वालों में 7 पुलिस कर्मी भी शामिल हैं. फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. Click here to read more

8. NASA ने नहीं टाला अपना ये मिशन, अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा अक्टूबर 2023 में होगा लॉन्च

मिशन टीम 2023 की लॉन्च तिथि की तैयारी में अंतरिक्ष यान के उड़ान सॉफ्टवेयर का परीक्षण पूरा करना जारी रखे हुए है. नई उड़ान प्रोफाइल मूल रूप से अगस्त 2022 के लिए नियोजित के समान है. Click here to read more

9. ट्विटर की कमान संभालते ही एलन मस्क को झटका, इस कंपनी ने कर दिया ये ऐलान

कंपनी का निर्णय तब आया जब एलन मस्क ने एक खुले पत्र के माध्यम से ट्विटर पर विज्ञापन के भविष्य के बारे में आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की. Click here to read more

10. ब्रिटिश एयरवेज के विमान से टकराया पक्षी, बाल-बाल बची क्वीन कैमिला की जान

ब्रिटिश एयरवेज (British Airways) की फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया और इस हादसे में ब्रिटेन की महारानी कैमिला (Queen Camilla) की जान बच गई है. Click here to read more