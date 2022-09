IBPS RRB Clerk Result 2022: आईबीपीएस ने प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट किया जारी, ऐसे करें चेक

IBPS RRB Clerk Result 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिग पर्सनल सेलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection) ने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क परिणाम 2022 आज, 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया है. आईबीपीएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रीलिम्स एग्जाम 2022 का रिजल्ट जारी किया है. ऐसे सभी अभ्यर्थी जो आरआरबी ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज भर्ती परीक्षा (IBPS RRB CRP RRBs XI Group B Office Assistants) में शामिल हुए थें वो अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर चेक कर सकते हैं. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा इस भर्ती परीक्षा के जरिए ऑफिस असिस्टेंट के 8106 पदों को भरा जाएगा.

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट हुआ जारी

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट 2022 लिंक उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक्टिव है , जिन्होंने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम में भाग लिया था. सेलेक्शन प्रोसेस में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की भर्ती के लिए दो चरण हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा शामिल है.

महत्वपूर्ण तारीखें

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन 7, 13 और 14 अगस्त 2022 को किया गया था. इस परीक्षा के परिणाम 8 सितंबर 2022 को जारी किए गए हैं. अब आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा 1 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी.

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन एग्जाम 2022 का पैटर्न

मेन एग्जाम में 200 प्रश्न हल करने के लिए दो घंटे का समय मिलेगा. इसमें 50 मार्क्स के रीजनिंग के 40 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स के 40 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स के 40 प्रश्न और इंग्लिश हिन्दी लेंग्वेज के 40 मार्क्स के 40 प्रश्न होंगे.

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट 2022 लिंक आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर एक्टिव किया जा चुका है. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर का रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा इमेज दर्ज करना होगा.

इन आसान स्टेप्स की मदद से देखें आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट

1.सबसे पहले अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट htttps://www.ibps.in पर जाएं.

2.अब अभ्यर्थी'Click here to view your result status of Online Preliminary Exam for CRP-RRBs-XI Office Assistant (Multipurpose)' ऑप्शन पर क्लिक करें.

3.अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें.

4.इसके बाद आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5.स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट निकाल लें