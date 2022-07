खनन मंत्रालय में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी, 63,000 तक मिलेगी सैलरी, ऐसे करें आवेदन

GSI Recruitment 2022: सरकारी नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) की तरफ से ड्राइवर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू हो चुकी है. अभ्यर्थी इन पदो के लिए 4 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी ध्यान दें कि इन पदों के लिए उन्हें ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा. आवेदन फॉर्म भेजने का पता नीचे दिया गया है.

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्राइवर के कुल 13 पदों पर भ्रतियां करेगा.

आरक्षित वर्गों के अनुसार वैकेंसी डिटेल

1. अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए - 8 पद

2. एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए - 1 पद

3. ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए - 3 पद

4. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए - 1 पद

शैक्षिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास की हो. इसके अलावा लाइट मोटर एवं हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस धारक अभ्यर्थी ही इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रक, जीप अथवा ट्रैक्टर चलाने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए.

अधिकतम आयु सीमा

ड्राइवर के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

सैलरी

इस पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 19,900 रुपए से लेकर 63,200 तक सैलरी दी जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को सही ढंग से दिए गए फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म को भरकर नीचे दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना होगा.

पता - Director & Head of Office, Room No. 304, 3rd Floor, Geological Survey of India, Northern Region, Sector-E, Aliganj, Lucknow-226024