Eating Clay and Soil: मिट्टी खाने की बुरी आदत से बिगड़ रही बच्चों की सेहत, जनिए कैसे करें दूर

How To Stop Eating Mud and Clay: कई बच्चों को मिट्टी, चॉक, ईंट और दीवार पर लगा प्लास्टर खाने की बुरी आदत होती है. इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है. यहां पर मिट्टी खाने की बुरी आदत को दूर करने के उपाय बताए जा रहे हैं.