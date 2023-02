Cartoon देखने से बच्चों के दिमाग पर होता है बुरा असर, जानिए क्यों बदलें अपने नन्हे-मुन्नों की ये आदत

Bad Effect On Watching Too Much Cartoon: बच्चों को कार्टून देखना काफी पसंद आता है, 1990 के दशक में टॉम एंड जेरी (Tom and Jerry), जंगल बुक (The Jungle Book), टेलस्पिन (TaleSpin), डोन (Donald Duck), डक टेल्स (DuckTales), स्पाइडर मैन (Spider man), डंजन्स एंड ड्रैगन्स (Dungeons & Dragons) और बैट मैन (Bat Man) जैसे कार्टून शो की धूम थी, लेकिन आजकल बच्चे डोरेमोन (Doraemon) और शिन चैन (Shin-chan) और ओगी एंड द कॉकरोचेज (Oggy and the Cockroaches) देखना पसंद करते हैं. लेकिन क्या बच्चों के लिए कार्टून देखना सही है.

कार्टून देखने का चलन क्यों बढ़ गया?

पिछले कुछ दशकों के मुकाबले आजकल बच्चे ज्यादा कार्टून देख रहे हैं, दरअसल 90 के दशक में सिर्फ टेलीविजन के जरिए ही आप ऐसे प्रोग्राम देख पाते थे, लेकिन आजकल टीवी के अलावा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट जैसे कई गैजेट्स घर में मौजूद रहते हैं, इसमें इंटरनेट के जरिए बच्चे लगातार कार्टून देखते रहते हैं.

क्या है साइकोलॉजिस्ट की राय?

इसको लेकर नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल (Metro Hospital, Noida) की सीनियर कंसल्टेंट क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. मनीषा सिंघल (Dr. Manisha Singhal) ने बताया कि बच्चों की कार्टून देखने की आदत धीरे-धीरे लत में बदल सकती है. ऐसे में उनको खानपान पर भी असर पड़ता है. वह सही मात्रा में खाना नहीं ले पाते, जिससे उनके डाइट पर असर पड़ता है. वैसे भी खाने का समय फैमिली टाइम होता है. ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को इस समय स्क्रीन के बदले परिवार के साथ टाइम बिताने के लिए प्रेरित करें.

कार्टून के साइड इफेक्ट्स

डॉ. मनीषा ने बताया कि बच्चों को कार्टून देखने की बजाय फिजिकल सहित अन्य एक्टिविटी में जाने के लिए कहें. इससे एक तो उनका कार्टून दिखना छूट जाएगा. वहीं, जब वह एक्टिविटी से थक जाएंगे तो कार्टून नहीं देख पाएंगे. उनका कहना है कि एक्टिविटी मेडिटेशन (ध्यान लगाना) का काम भी करती है. इससे एक तरफ तो बच्चे एंजॉय करते हैं. वहीं, दूसरी तरफ उनका मन पढ़ाई में भी लगने लगता है.

दिमाग पर होगा बुरा असर

पैरेंट्स इस बात को सुनिश्चित करें कि अपने लाडले और लाडलियों का स्क्रीन टाइम कम हो, क्योंकि सबसे पहले उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है. कई बच्चों को तो इसके कारण चश्मा भी लग जाता है. काफी ज्यादा कार्टून देखने से उनके दिमाग पर बुरा असर होता है, उन्हें आभासी दुनिया में रहने की आदत हो सकती है. कुछ बच्चे फाइट या स्टंट देखकर हिंसक भी हो सकते हैं. कई रिसर्च में साबित हुआ है कि ये बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पर बैड इफेक्ट डालता है. इसलिए कार्टून की बुरी लत से बच्चों को तुरंत निजात दिलाएं.

