Morning stomach Gas: सुबह-सवेरे पेट में उठने लगी है गैस, ऐसे पाएं छुटकारा; नहीं सहना पड़ेगा जानलेवा दर्द

How To Get Rid Of Stomach Gas: खराब खानपान और गड़बड़ लाइफस्टाइल पेट में गैस बनने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है. कभी-कभी पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के चलते भी ऐसा होता है. कुछ लोगों में देखा जाता है कि गंभीर गैस की समस्या सालों-साल रहती है. ऐसे में पेट की गैस का समय पर इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना एक दिन ये बढ़ते हुए जानलेवा दर्द देने लगता है. अगर आप सुबह पेट में उठने वाली गैस की दर्द से परेशान हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप पेट की गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

क्यों उठता है सुबह-सवरे गैस?

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुबह पेट में गैस उठने के कई कारण हो सकते हैं. अगर आप डिनर के दौरान ज्यादा सलाद खाते हैं तो आपको गैस की दिक्कत हो सकती है. बींस, पत्तागोभी और फूलगोभी से पेट में गैस की दिक्कत होती है. उन लोगों में भी गैस की समस्या देखने को मिलती है जो कम मात्रा में पानी पीते हैं. कई महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होर्मोनल इम्बैलेंस से पेट में गैस उठता है क्योंकि कुछ होर्मोन पेट की गतिशीलता को कम करने का काम करते हैं. पेट में इंफेक्शन के चलते भी कई लोग गैस की दिक्कत से परेशान रहते हैं. डाइवर्टिक्युलाइटिस, अल्सरेटिव, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस, क्रोहन्स डिजीज और डायबिटीज जैसी दिक्कतों में भी पेट में गैस बनता है.

कैसे पाएंगे छुटकारा?

अगर खाने की वजह से पेट में गैस की दिक्कत है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप हल्के हाथों से पेट पर मालिश करें. यह तरीका बेहद कारगर है और इससे पेट की गैस दूर हो जाती है. इसके लिए आप कोई तेल लेकर पेट पर लगाएं और धीरे-धीरे मसाज करें. सेब का सिरका भी गैस की दिक्कत को दूर करता है. इसमें फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से आपको गैस की समस्या से छुटकारा मिलता है. इसको पीने के लिए आप एक गिलास में गुनगुना पानी लें और इसमें एप्पल साइडर विनेगर डालें और इस पानी को सुबह खाली पेट पी लें. ऐसा करने से आपको गैस की दिक्कत में आराम मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर