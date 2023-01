Cleaning Tips: सर्दियों में बर्तन धोने में होती है समस्या? फॉलो करें ये टिप्स, खत्म हो जाएगी परेशानी

How to Clean Utensils: खाना खाने के बाद बर्तनों को धोना सबसे मुश्किल काम लगता है और ठंड के मौसम में परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो हम आपको कुछ हैक्स (Cleaning Tips) बता रहे हैं, जिनको फॉलो कर आसानी से बर्तन धो सकते हैं. इसके साथ ही बर्तनों को धोने और जले हुए बर्तनों को रगड़ने (How to Wash Dishes Fast) की समस्या से निजात मिल सकती है.

बर्तन को गर्म पानी में भिगोकर रखें

बर्तनों को आसानी से धोने के लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगोकर रखें. ऐसा करने से बर्तनों पर जमी चिकनाई आसानी से हट जाएगी और जले हुए बर्तनों को ज्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही गर्म पानी की वजह से ठंड का भी ज्यादा अहसास नहीं होगा और बर्तन धोने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा.

हाथों को ग्लव्स से करें कवर

बर्तन धोने के लिए सबसे पहले हाथों के ग्लव्स (Gloves For Washing Dishes) से कवर कर लें. ऐसा करने से एक तो हाथ खराब नहीं होंगे और दूसरा ठंड भी नहीं लगेगी. बर्तन धोने वाले ग्लव्स (Dishwashing Gloves) आपको आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएंगे.

सिंक में जमा ना होने दें बर्तन

सर्दी हो या गर्मी बर्तनों को कभी भी सिंक में जमा ना होने दें और बेहतर होगा कि सिंक में बर्तनों को इकट्ठा करने के बजाय हाथों-हाथ धोकर रख दें. क्योंकि, ज्यादा बर्तन जमा होने आलस आता है. सर्दी के मौसम में कंबल से बाहर निकलकर बर्तन धोना और भी मुश्किल होता है. इसलिए, बेहतर है कि इस्तेमाल के साथ ही हाथों-हाथ बर्तन धोते जाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं