How To Saree Dryclean At Home: सिल्क का कपड़ा हमेशा चलन में रहता है. वहीं सिल्की की साड़ी की बात करें तो उसकी फैशन हमेशा बनी रहती है. लेकिन सिल्की साड़ी की केयर ज्यादा करनी पड़ती है.वहीं सिल्क साड़ी धोते वक्त हमेशा कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए वरना आपकी साड़ी बिल्कुल खराब हो सकती है.ऐसे में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आपको सिल्क की साड़ी को घर पर धोते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सिल्क की साड़ी धोते समय इन बातों का रखें ध्यान-

पहले करे ये काम-

आम डिटर्जेंट से बार-बार वॉश करने से साड़ी जल्दी खराब हो जाएगी. इसलिए सिल्क की साड़ी को एक बार पहनने के बाद नहीं धोना चाहिए. बल्कि दो से 4-5 बार पहनने के बाद ही धोएं.साड़ी पर लगे लेबल को जरूर पढ़ लें.

स्टेप-1-

अगर आप हाथों से सिल्क की साड़ी साफ कर रही हैं तो हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें.इसे धोने से पहले एक बकेट में पानी भर लें और उसमें सिल्क साड़ी को सोक होने के लिए छोड़ दें. अब इसे 2 घंटे के बाद साड़ी वॉश करें.

स्टेप-2-

अब दूसरी पानी भरी बाल्टी में दो चम्मच विनेगर मिक्स कर दें. पानी में इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें और फिर साड़ी को 15 मिनट तक सोक होने के लिए छोड़ दें.

स्टेप-3

अब बाल्टी से सिल्क साड़ी को निकालने के बाद साड़ी धोने के लिए माइल्ड डिटर्जेट का इस्तेमाल करें. आप चाहें तो नो ब्लीच और एंटी-कलर फेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. इससे साड़ी का कलर भी बरकरार रहेगा.

स्टेप-4

अब आप सिल्क की साड़ी को डिटर्जेंट वाले पानी से निकालकर अच्छी तरह रिंस कर लें. इसके लिए अच्छा होगा कि आप बाल्टी में पानी भरकर ही रिंस करें.

ध्यान रखने के वाली बातें-

तेज धूप में सिल्क की साड़ी को कभी भी न सुखाएं. सिल्क की साड़ी को हमेशा छाया में सुखाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)