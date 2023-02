Myths and facts about periods: पीरियड्स के दौरान नहीं रखना चाहिए रसोई में कदम, जानें इस बात के पीछे की सच्चाई

Myths and facts about periods: पुराने समय से ही महिलाओं को ये समझाया जाता है कि अगर वो पीरियड्स के दौरान बाल धोती हैं या एक्सरसाइज करती हैं तो उनकी सेहत खराब हो सकती है. इसके अलावा अगर वो मासिक धर्म के दौरान किचन में जाती हैं या अचार को छूती है तो इससे अचार खराब और किचन अशुद्ध हो जाती है. ऐसे में आज हम आपको इन सारे (Myths and facts about periods) मिथ्स के पीछे की सच्चाई बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं......

पीरियड्स के दौरान आचार को छूना चाहिए या नहीं (Should You Touch Pickles In Periods Or Not)

पुराने समय से ही लोगों की ये धारणा रही है कि अगर आप पीरियड्स के दौरान आचार को छूते हैं तो इससे अचार खराब या सड़ जाता है. इसके पीछे लोगों की धारणा है कि इन दिनों महिला 'अपवित्र' होती है जिसके कारण आचार खराब हो जाता है. लेकिन इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है. असल में पीरिड्स (Menstruation) और आचार का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है. आचार खाने की चीज है जोकि सही तरीके से न रखी जाए तो वो खराब हो सकती है. ऐसे में ये इस बात मेें कोई भी सच्चाई नहीं है और ये पूरी तरह से बकवास और अफवाह है.

पीरियड्स को लेकर मिथक और तथ्य (Myths and facts about periods)

मिथ - पीरियड्स के दौरान बाल नहीं धोने चाहिए.

तथ्य- पीरियड्स के दौरान बाल न धोने (Hair Wash) के पीछे ये सलाह दी जाती है कि ब्लड फ्लो अधिक हो सकता है. लेकिन, ये बिल्कुल भी सच नहीं है. असल में पीरियड्स में हेयर वॉश को लेकर को विॆशेष संबंध नहीं है. अगर आप पीरियड्स के दौरान हेयर वॉश करते हैं तो इससे आपके पीरियड्स पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता है.

मिथ - पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए.

तथ्य- पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करने के बारे में पुराने लोगों का विचार है कि इससे आपकी शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इससे आपको पीरियड्स क्रैंप्स (Period Cramps) ज्यादा होने का खतरा हो जाता है. वहीं पीरियड्स में हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने से आपको पीरियड्स पीरियड क्रैंप्स भी निजात मिल सकती है.

मिथ - पीरियड्स के दौरान रसोई में कदम नहीं करनी चाहिए.

तथ्य- रसोई और पीरियड्स का भी आपस में कुछ विशेष लेना-देना नहीं है. अगर आप उस दौरान साफ-सफाई से रहते हैं तो आप चाहें तो रसोई में जा सकते हैं. इससे आपकी रसोई में कोई बुरा असर नहीं पड़ता है.

