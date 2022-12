Health Tips: गाय और भैंस का दूध सेलेक्ट करने में आप भी होते हैं कंफ्यूज? फटाफट जान लें दोनों का फर्क

How to identify cow milk and buffalo milk: दूध को संपूर्ण आहार का दर्जा मिला हुआ है. यह शरीर को पोषण देता है और आपको सेहतमंद रखता है. कई बीमारियों में जब हमारा पाचन ठीक नहीं होता है तब डॉक्टर खाने के बजाय दूध पीने की सलाह देते हैं. दूध का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तब से कुछ महीनों तक वह केवल दूध पर ही जीवित रहता है. कुछ लोग गाय और भैंस के दूध को लेकर काफी कंफ्यूज नजर आते हैं. कुछ लोगों को भैंस का दूध सूट नहीं करता है और कुछ लोग गाय का दूध पीना पसंद नहीं करते हैं. इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां कुछ तरीके बताए जा रहे हैं.

गाय और भैंस के दूध में अंतर

गाय के दूध की तुलना में भैंस का दूध ज्यादा गाढ़ा होता है. गाय के दूध में फैट कम पाया जाता है इसलिए इसका टेक्सचर भी हल्का होता है. वहीं फैट की मात्रा भैंस के दूध में ज्यादा होती है. गाय और भैंस के दूध के रंग की तुलना करें तो गाय का दूध भैंस के दूध की तुलना में ज्यादा पीला होता है. गर्म करने पर गाय के दूध में मलाई की पतली परत जमती है जबकि भैंस के दूध में मलाई की परत गाय के दूध से ज्यादा मोटी होती है.

कौन सा दूध है ज्यादा फायदेमंद

दूध पीने की बात की जाए तो गाय-भैंस का दूध पीने को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कई सुझाव दिए हैं. अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो गाय का दूध आपके लिए ज्यादा ठीक है लेकिन पाचन तंत्र मजबूत होने पर भैंस का दूध फायदेमंद साबित होता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो भैंस के दूध से दूरी बनाएं. दोनों ही दूध ठीक होते हैं लेकिन आप अपनी प्रिफरेंस के आधार पर इन्हें पी सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

