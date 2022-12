Dandruff Removal Tips: सर्दियों में इन 4 वजहों से होता है बालों में डैंड्रफ, जान लें कारण और उनसे बचने के ये आसान उपाय

How To Get Rid Of Dandruff in Winter: सर्दियां अब धीरे-धीरे चरम की ओर बढ़ रही हैं. ऐसे मौसम में बालों में डैंड्रफ की समस्या भी बढ़ती जाती है. असल में डैंड्रफ की यह समस्या बालों में गंदगी जमा होने से शुरू होती है, जिसके चलते सिर में इंफेक्शन भी फैलने लगता है. ऐसे में वक्त रहते इसकी वजह जानकर उन्हें दूर कर लेना सही हो जाता है. आज हम आपको बालों में डैंड्रफ (Dandruff) होने के कारण और उसके बचाव के तरीके बताते हैं.

बालों में डैंड्रफ होने के कारण (Causes of Dandruff in Winter)

स्नान के बाद बालों को जरूर सुखाएं

बालों में नमी का रहना डैंड्रफ (Causes of Dandruff) का बड़ा कारण बनता है. असल में गर्मियों में हम नहाने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर बाद बाल अपने आप सूख जाते हैं. लेकिन सर्दियों में हम अक्सर ठंड से बचने के लिए सिर पर टोपी या मफलर बांध लेते हैं, जिससे बालों की जड़ों में मौजूद नमी सूख नहीं पाती. इसके चलते बालों की जड़ें धीरे-धीरे कमजोर होती जाती हैं और उनमें डैंड्रफ बनने लगता है.

ज्यादा तेज गरम पानी से न नहाएं

गुनगुने पानी से सिर को धोना अच्छा माना जाता है. लेकिन सर्दियों में कई लोग अक्सर गरम पानी से नहाना और सिर के बाल धोना पसंद करते हैं. ज्यादा तेज गरम पानी से नहाने पर खोपड़ी ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें खुजली होने लगती है. इस खुजली के साथ ही उसमें डैंड्रफ (Causes of Dandruff) की समस्या भी अपने आप बनती जाती है.

खोपड़ी में इंफेक्शन तो डॉक्टर को दिखाएं

अगर किसी वजह से आपकी खोपड़ी में इंफेक्शन है तो उससे बार-बार डैंड्रफ (Causes of Dandruff) की समस्या हो सकती है. कई बार इंफेक्शन की वजह से सिर में फुंसी या फोड़ा भी हो सकता है, जिसके चलते स्थिति बिगड़ सकती है. ऐसे में आपको किसी डर्मोटोलॉजिस्ट से मिलकर तुरंत सिर का चेक अप करवा लेना अच्छा रहता है.

सिर के बालों में न जमने दें गंदगी

सर्दियों में ठंड की वजह से काफी लोग कई-कई दिनों तक अपने सिर के बाल नहीं धोते हैं. इसके चलते उनके सिर के बालों में गंदगी जमा होती जाती है. ये गंदगी धीरे-धीरे डैंड्रफ (Causes of Dandruff) का रूप ले लेती है, जिससे खुजली और फुंसी भी होने लगती है. साथ ही सामाजिक शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है.

डैंड्रफ से बचाव के लिए करें ये उपाय

डॉक्टरों के मुताबिक अगर आप सर्दियों में अपने सिर में डैंड्रफ (Dandruff Removal Tips) नहीं चाहते तो कुछ बातों का हर हाल में पालन करें. तेज गरम पानी के बजाय हल्के गुनगुने से पानी से नहाएं. सिर के बालों में रोजाना नारियल या अन्य तेल लगाएं. कोशिश करें कि रोजाना न हो सके तो एक दिन छोड़कर एक दिन बालों को धो लें. खाने में दही, नींबू, आंवले जैसी चीजों की मात्रा बढ़ाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

