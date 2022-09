Dark Neck: गर्दन पर जम गया है काला मैल? फिटकरी पाउडर से ऐसे कर सकते हैं साफ

How To Use Alum For Dark Neck: गर्मियों के मौसम में अक्सर स्किन टैन हो जाती है और इसका सबसे ज्यादा असर गर्दन पर होता है. गर्दन काली (Dark Neck) होने के बाद बहुत अजीब लगती है और कई कोशिशों के बाद भी साफ नहीं होती है. अगर आप भी काली पड़ चुकी गर्दन से परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको फॉलों कर कुछ ही दिनों में काली गर्दन (How to clean Dark Neck) से छुटकारा पा सकते हैं.

फिटकरी से ऐसे कर सकते हैं काली गर्दन साफ

गर्दन का कालापन दूर करने के लिए (Clean Dark Neck) एक चम्मच फिटकरी पाउडर लेना है और उसमें समान मात्रा में मुल्तानी मिट्टी मिलानी है. इसके बाद इसमें 1 चम्मच गुलाब जल और 1-2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को काली गर्दन और शरीर के अन्य काले हिस्सों पर अच्छी तरह लगाएं. पेस्ट लगाने के बाद इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और अच्छे से सूखने दें.

सूखने के बाद साफ पानी से धो लें

जब फिटकरी (Alum Use) और मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाने के 20 मिनट बाद साफ पानी से धो लें. हालांकि इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इसके साथ साबुन का प्रयोग ना करें और गर्दन को धोने (How to clean Dark Neck) के लिए सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल करें.

सप्ताह में 3-4 बार नियमित रूप से करें इस्तेमाल

गर्दन का कालापन दूर करने के लिए (Clean Dark Neck) आपको इस उपाय को सप्ताह में 3-4 बार नियमित रूप से करना है. बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसे सोने से पहले इस्तेमाल करें. इससे इससे काली गर्दन से जल्द छुटकारा मिलेगा.

बेकिंग सोडा और गुलाब जल का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

फिटकरी (Alum Use) और मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट के अलावा गर्दन का कालापन (Dark Neck) दूर करने के लिए फिटकरी, बेकिंग सोडा और गुलाब जल के मिश्रण का प्रयोग भी कर सकते हैं. इससे भी गर्दन के कालेपन से आसानी से छुटकारा मिल जाता है.

