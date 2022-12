Delhi-NCR Cheap Market: सिर्फ सरोजिनी ही नहीं शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR के ये मार्केट, हर सामान मिलता है सस्ता

Cheap and Best Shopping Market of Delhi-NCR: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब भी शॉपिंग की बात आती है तो लोगों के ध्यान में सबसे पहले सरोजिनी नगर मार्केट (Sarojini Nagar Market) का नाम आता है. अगर आप भी शॉपिंग मार्केट के नाम पर सिर्फ सरोजिनी के बारे में जानते हैं तो आज हम आपको दिल्ली-एनसीआर की कुछ ऐसे मार्केट्स के बारे में बता रहे हैं, जहां काफी सस्ते में हर सामान आसानी से मिल जाता है.

चांदनी चौक

अगर आप कपड़े और ज्वैलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो चांदनी चौक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. दिल्ली के सबसे पुराने मार्केट में से एक चांदनी चौक में आपको कपड़ों और ज्वैलरी के अलावा घर के डेकोरेशन के सामान भी आसानी से मिल जाएंगे. इसके अलावा पुरानी दिल्ली अपने फूड के लिए भी काफी फेमस है, जहां आप पराठे, चाट और कई स्पेशल मिठाइयों का लुफ्त ले सकते हैं. आप दिल्ली मेट्रो से चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन उतरकर इस मार्केट में पहुंच सकते हैं.

दरीबा कलां

जामा मस्जिद और लाल किले के नजदीक मौजूद दरीबा कलां मार्केट में काफी भीड़ होती है और आपको यहां ज्वैलरी की कई बड़ी दुकानें मिल जाएंगी. इस मार्केट से आप सिल्वर ज्वैलरी, सोने-चांदी के सिक्के और कई तरह की ज्वैलरी के अलावा घर की कई चीजें खरीद सकते हैं. खाने के शौकीन लोगों के बीच दरीबा कलां की 'जलेबी' काफी फेमस है. दरीबा कलां मार्केट पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद, लाल किला या चांदनी चौक स्टेशन उतरकर आसानी से पहुंच सकते हैं.

सदर मार्केट

होलसेल बाजार के लिए मशहूर सदर बाजार (Sadar Market) में सस्ते में घर के डेकोरेशन के सामान के अलावा रोजमर्रा की जरूरत चीजें सस्ते में मिल जाती हैं. इस मार्केट से आप कॉस्मेटिक, ज्वैलरी, बैग, खिलौने, बर्तन, डेकोरेटिव आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अलावा जरूरत का हर सामान खरीद सकते हैं. सदर मार्केट पहुंचने के लिए आप दिल्ली मेट्रो के चांदनी चौक और आरके आश्रम स्टेशन से पहुंच सकते हैं.

जनपथ मार्केट

कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है और इसके नजदीक ही जनपथ मार्केट है, जहां से आप कपड़े, बैग और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं. इसके अलावा जनपथ मार्केट आर्टिफिशियल ज्वैलरी के लिए भी काफी फेमस है. जनपथ मार्केट पहुंचने के लिए आप दिल्ली मेट्रो के जनपथ स्टेशन से आसानी से पहुंच सकते हैं.

अट्टा मार्केट

अगर आप बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट हैं तो नोएडा में स्थित अट्टा मार्केट शॉपिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहां आपको सस्ते दाम पर कपड़ों के अलावा एसेसरीज भी मिल जाएंगी. अट्टा मार्केट पहुंचने के लिए आप दिल्ली मेट्रो के नोएडा सेक्टर 18 स्टेशन उतरकर आसानी से पहुंच सकते हैं.

