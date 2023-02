Foods To Avoid Eating With Tea: चाय के साथ गलती से भी न खाएं ये चीजें, सेहत हो सकती है खराब

Foods To Avoid Eating With Tea: कई लोग चाय पीने के इतने शौकीन होते हैं इसलिए वो अपने दिन की शुरूआत चाय से करना पसंद करते हैं. इसके साथ ही वो खाने के साथ भी चाय खूब शौक से पीते हैं. लेकिन ऐसे में वो कभी-कभी चाय के साथ ऐसे फूड्स खा लेते हैं जिससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए आज हम आपको ऐसी चीजे बताने जा रहे हैं जोकि आपको चाय के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए. ऐसे में आपके लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि चाय के साथ फूड्स का कौन सा कॉम्बिनेशन खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, तो चलिए जानते हैं (Foods To Avoid Eating With Tea) चाय के साथ ना खाई जाने वाली चीजें.......

चाय के साथ ना खाई जाने वाली चीजें (Foods To Avoid Eating With Tea)

नींबू

अगर आप नींबू या नींबू से बनी चीजों का सेवन चाय के साथ करते हैं तो इससे आपको एसिड रिफलक्स यानि कि गैस, जलन या एसिडिटी की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में आप चाय के साथ नींबू भूलकर भी न खाएं.

हरी सब्जियां

अगर आप चाय के साथ हरी सब्जियों का सेवन करते हैं तो आपको इन सब्जियों के पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि चाय सारी सर्दियों के गुणों को सोख लेती है. इसलिए आपको चाय के साथ हरी सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए.

हल्दी

हल्दी (Turmeric) और चाय के गुण जब आपस में मिलते हैं तो इससे इन दोनों को साथ में पचाना बेहद कठिन हो जाता है. इन दोनों को साथ में खाने से आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है.

दही

अगर आप दूध से बनी चीजों को दही के साथ खाते हैं तो इससे आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे- गैस, जलन और एसिडिटी (Acidity) की समस्या हो सकती है. इसलिए आप हमेशा दूध और दही को साथ में हमेशा खाने से बचें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

