Hair Fall Solution: बालों के झड़ने और सफेदी से बढ़ रही चिंता? इस आसान घरेलू उपाय को अपना लीजिए, सभी परेशानियों से मिल जाएगी मुक्ति

White Hair Remedy: आजकल खानपान में मिलावट और अनियमित लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कम उम्र में लोगों को बाल झड़ने और सफेद (White Hair Problem) हो जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. कुछ लोग इस समस्या से निपटने के लिए डाई लगाने का सुझाव देते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि हर कोई उसे यूज करने से हिचकता है. आज हम प्राकृतिक तरीके से बाल काले करने और डैंड्रफ की समस्या दूर करने के लिए काले तिल (Sesame Seeds for Hair) का नुस्खा बताते हैं. इस नुस्खे को आजमाकर आप बिना किसी साइड इफेक्ट्स के अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं.

काले तिल में होते हैं कई पोषक तत्व

अधिकतर लोगों ने काले तिल (Sesame Seeds for Hair) को अक्सर खाने में इस्तेमाल होते हुए तो कई बार देखा होगा लेकिन वे इस बात को नहीं जानते कि इसके इस्तेमाल से बालों की रंगत (White Hair Problem) फिर से लौटाई जा सकती है. असल में काले तिल में ओमेगा-3 और 6 जैसे फैटी एसिड होते हैं. इन फैटी एसिड से शरीर का कोलेजन बूस्ट होता है, जिससे बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से उन्हें पोषण मिलता है. इससे बालों को झड़ने से रोकने और उन्हें प्राकृतिक तरीके से काला बनाए रखने में मदद मिलती है.

काले तिल से ऐसे बनाएं लेप (How to apply black sesame seeds for hair)

अगर आप काले तिल (Black Sesame Seeds for Hair) का इस्तेमाल कर बिना साइड इफेक्ट्स के अपने बालों को प्राकृतिक ढंग से काला करना चाहते (White Hair Problem) हैं तो काले तिल को सुखाने के बाद उसे पीसकर पाउडर बना लें. इसके बाद उसमें प्याज का रस और एलोवेरा मिलाएं. इसके बाद आपका लेप तैयार हो जाता है. फिर इस लेप को अपने बालों में लगाकर करीब एक घंटे के लिए खुला छोड़ दें. इसके बाद ठंडे पानी से बालों को धो लें. महीने में 3-4 बार इस उपाय को करने से आपके बाल काले होने शुरू हो जाते हैं.

बालों की सेहत के लिए काले तिल के फायदे (Black Sesame Seeds Benefits for Hair)

कम हो जाता है बालों का झड़ना

काले तिल (Black Sesame Seeds for Hair) का लेप लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से बालों का झड़ना कम हो जाता है. इससे बालों में इंफेक्शन की समस्या भी दूर हो जाती है और बालों में नमी रहती है.

डैंड्रफ की समस्या से निजात

सर्दियों में बालों में डैंड्रफ हो जाना आम बात होती है. इसकी वजह खोपड़ी की त्वचा में नमी की कमी होना होता है. काले तिल (Black Sesame Seeds for Hair) के लेप में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसे सिर में लगाने से खोपड़ी को पोषण मिलता है और बालों से डैंड्रफ का सफाया होता है.

बढ़ जाती है बालों की रौनक

काले तिल में (Black Sesame Seeds for Hair) ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड होता है, जिससे बालों में निखार आता है. इसके इस्तेमाल से बाल मुलायम हो जाते हैं और उनमें चमक आ जाती है. यह लेप दोमुंहे बालों की समस्या को भी कम करता है.

बालों को सफेद होने से रोकता है

काले तिल के लेप का इस्तेमाल करने से शरीर में कोलेजन बूस्ट अप होता है, जिससे सिर की कोशिकाओं को मजबूती मिलती है. इसके चलते बालों में सफेदी की समस्या काफी हद तक कम होने लगती है और वे पहले की तरह फिर अपने प्राकृतिक रूप से काले होकर लहलहाने लगते हैं.

