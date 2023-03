Holi 2023: होली पर अपने चाहने वालों को भेजे ये मैसेजेज, मजबूत हो जाएगा रिश्ता

Happy Holi 2023 Wishes: होली एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार हर उम्र के लोगों को रहता है. हमारी कोशिश रहती है कि कितने भी बिजी हों, लेकिन छुट्टी लेकर अपने परिवार और दोस्तों के बीच होली जरूर मनाएं. अब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है कि सभी का साथ मिल पाए. ऐसे में आप इस पर्व के दौरान अपने चाहने वालों को याद करना न भूलें. आइए जानते हैं कि होली के मौके पर एसएमएस, व्हाट्सएप्प या मैसेंजर के जरिए आप करीबों को कौन-कौन से मैसेज भेज सकते हैं.

1. रंगों की वर्षा गुलाल की फुहार,

सूरज की किरणों खुशियों की बौछार,

चंदन की खुशबू अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार

2. सब रंगों को मिला कर पानी में,

सतरंगी नदियां बहाई है

कर देंगे सबके चेहरों को लाल

होली की ऐसी खुमारी छाई है

हैप्पी होली

3. दिलों को मिलाने का मौसम है

दूरियां मिटाने का मौसम है

होली का त्यौहार ही ऐसा है

रंगों में डूब जाने का मौसम है

4. बदरी छाई है फागुन की,

फिर हुड़दंग मचाएंगे

एक रंग में सबको रंगकर

फिर से होली मनाएंगे

5. हाथों में रंग लिए,

दिल में उमंग लिए

मन में खुशियां लिए,

अपनों को संग लिए

रंगों का खुमार लिए

चलो रंगो वाला त्यौहार मनाएं

हैप्पी होली

6. Let’s embrace the beauty of Holi

and spread love and happiness around.

Happy And Safe Holi

7. A true and caring relation doesn't have to speak loud,

a soft sms is just enough to express the heartiest feelings.

Enjoy the festival of Holi with lots of fun.

8. May the auspicious occasion of Holi bring you positive energy,

hope, and optimism to achieve great heights in life.

Enjoy the festival of colours with you and your family.

Wishing you a very happy, safe, and healthy Holi

9. May God spray colours of success, prosperity,

and health over you and your family,

and fill each moment with love and happiness.

Wish you all a very Happy Holi.

10. May the colours of Holi brighten up

your day and bring a smile to your face.

Happy Holi 2023

